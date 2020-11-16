Son dakika: Ümit Özdağ İYİ Parti'den neden ihraç edildi?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ için İYİ Parti Disiplin Kurulu bugün toplandı. Kurul, Ümit Özdağ'ın ihraç talebini değerlendirdi. Kurulda yapılan oylama sonucu Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi. Kararın hemen ardından konuşan Ümit Özdağ ihraç kararını tanımadığını belirterek kararı yargıya taşıyacağını söyledi. Peki, Ümit Özdağ İYİ Parti'den neden ihraç edildi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Ahmet Hakan'ın "Buğra Kavuncu için siz FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? sorusuna Ümit Özdağ, "FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca olumlu veya olumsuz bir açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır ve bunun doğru olmadığını düşündüğüm için bu adımın doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Devlet her bilgiyi paylaşmaz. Birde açık bilgiler var. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllarda beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim." demişti.



Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü imasının ardından Buğra Kavuncu suç duyurusunda bulunmuştu. Bazı il ve ilçe başkanları ise Özdağ'ın ihraç edilmesini için genel merkeze dilekçe yazmışlardı. Bu gelişmelerin ardından savunmasını veren Ümit Özdağ bugün toplanan İyi Müşterek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin HDP ile gizlice anayasa görüşmesi yürüttüğünü ileri sürmüştü. Akşener ise Özdağ'ın bu iddiasını yalanlamıştı.

Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İyi Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın eylemlerinin; İyi Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen; a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İyi Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İyi Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir."

