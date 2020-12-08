Son Dakika
Son Dakika! Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Koronavirüs salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 05:00 itibarıyla sona erdi.
GÜNDEM 08.12.2020, 05:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.
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