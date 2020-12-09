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Son Dakika! UEFA'da ırkçılık açıklaması! Soruşturma açılıyor

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını duyururken ayrımcılığa yer olamayacağını söyledi.

GÜNDEM 09.12.2020, 02:17
Son Dakika! UEFA'da ırkçılık açıklaması! Soruşturma açılıyor
UEFA'dan yapılan açıklamada, "PSG - Başakşehir maçı bu akşam yeni bir hakem ekibiyle kaldığı yerden devam edecek. Detaylı bir inceleme başlatılmıştır." denildi.
UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan UEFA, şu ifadelere yer verdi:
"UEFA, Paris Saint Germain ile  İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur" 
UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation. Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football. #NoToRacism
— UEFA (@UEFA) December 8, 2020

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation. Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football. #NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020
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