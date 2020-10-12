Son Dakika: Ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman, kimlere dağıtılacak?

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının da başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek" dedi.



İstanbul Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığını bildirdi.



"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında İstanbul’da okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıflar 21 Eylül’de ders başı yapmışlardı. Bugün de liselerimizin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarımızın 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokullarımızın tüm sınıflarında yüzyüze eğitim-öğretime başlıyoruz.



İstanbul’da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 Lisemizin Hazırlık ve 12. Sınıflarında eğitim gören 176.734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.



İlimizdeki 1.087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1.661 ortaokulumuzun 8. Sınıfındaki 209.750 öğrencimiz haftada 2 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplam 12 saat eğitim görecekler.

İmam-Hatip Ortaokullarımızın 8. Sınıfları 2 gün ve günde 7 saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim göreceklerdir.



Anasınıfı ve ilkokulda yüzyüze eğitim ise İstanbul’daki 994 resmi, 518 özel olmak üzere toplam 1512 okulumuzda 114.605 anasınıfı, 920.559 ilkokul olmak üzere 1.035.164 öğrencimiz bulunuyor.

Okul öncesi (Anaokulları ve Anasınıfları) haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacaklardır.

1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada 2 gün, günde 6 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim alacakladır.



Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3.775 özel eğitim öğrencilerimiz ise

Okul öncesi özel eğitim okullarında: 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat,

Bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 olmak üzere haftada 12 saat,

Diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1,2,3,4 ve 8. Sınıflardaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 saat olmak üzere haftada toplam12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.

Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacaktır.

Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Okul kantinleri kapalı olacaktır.

Eğitim öğretim camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun."

