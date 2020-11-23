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Son dakika! Türkiye'den AB'ye nota: Büyükelçiler bakanlığa çağırıldı

Akdeniz'de Türk gemisine yapılan aramanın ardından AB Büyükelçileri Bakanlığa çağırıldı.

GÜNDEM 23.11.2020, 20:28
Son dakika! Türkiye'den AB'ye nota: Büyükelçiler bakanlığa çağırıldı
Libya açıklarında Türk gemisine yapılan hukuksuz arama ilgili olarak Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya elçilerine nota verildi...
AB, İtalya ve Almanya'nın Türk gemisine yaptığı hukuksuz aramanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.
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