Son Dakika! TSK'dan hava operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyi Hakurt'ta gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."



Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XUskMeW9xS

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020





Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XUskMeW9xS pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020

