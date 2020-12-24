Son Dakika! Trump'tan savunma bütçesine veto!
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.
GÜNDEM 24.12.2020, 00:04
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce "veto edeceğini" açıkladığı, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı veto etti.
Kongreye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA'yı veto ettiğini bildiren Başkan Trump, "Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika'yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya bir hediyedir" dedi.
Türkiye'ye yönelik yaptırımlarında yr aldığı savunma bütçesini veto eden Trump,Temsilciler Meclisi ve Senatodan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa söz konusu veto geçersiz kılınabilecek.
Kongreye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA'yı veto ettiğini bildiren Başkan Trump, "Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika'yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya bir hediyedir" dedi.
Türkiye'ye yönelik yaptırımlarında yr aldığı savunma bütçesini veto eden Trump,Temsilciler Meclisi ve Senatodan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongreye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa söz konusu veto geçersiz kılınabilecek.
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