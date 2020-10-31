Son dakika... Trabzsonspor Eddie Newton'ı gönderdi

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Trabzonspor'dab KAP'a yapılan açıklama şöyle;



"Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EURO tutarındaki alacakları ödenecektir."

