Son Dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı kadrosu belli oldu! .

Süper Lig'e verilen milli arada yarın BB Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

AHMET CAN KAPLAN

BENIK AFOBE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ERCE KARDEŞLER

FARUK CAN GENÇ

FLAVIO

FOUSSENI DIABATE

GASTON CAMPI

JOAO PEREIRA

KAĞAN MORADAOĞLU

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

KEREM BAYKUŞ

LEWIS BAKER

MARLON XAVIER

SAFA KINALI

SALİH KAVRAZLI

SÜLEYMAN CEBECİ

VITOR HUGO

YUSUF SARI

.