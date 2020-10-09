Son Dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı kadrosu belli oldu! .
Süper Lig'e verilen milli arada yarın BB Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu..
GÜNDEM 09.10.2020, 14:51
Süper Lig'e verilen milli arada yarın BB Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
.
Süper Lig'e verilen milli arada yarın BB Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
YUSUF SARI
.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
.
Süper Lig'e verilen milli arada yarın BB Erzurumspor'la özel maçta karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
YUSUF SARI
.
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