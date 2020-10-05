Son Dakika
Son Dakika! TOKİ'ye borcu olanlara indirim yapılacak! Ancak bir şartla
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde indirim uygulanacağını açıkladı.
GÜNDEM 05.10.2020, 22:33
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu.
Bakan Kurum, kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Kurum, kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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