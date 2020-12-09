Son Dakika! TFF'den Başakşehir PSG maçı için jet açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılanlarla ilgili açıklama yaptı.
GÜNDEM 09.12.2020, 00:25
Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" denildi.
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