Son dakika: Temel Karamollaoğlu, İzmir'e deprem bölgesine gidiyor

Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara'daki çalışmalarının ardından bu akşam İzmir'e gidecek.

Saadet lideri Karamollaoğlu, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.

