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Son dakika: Temel Karamollaoğlu duyurdu! Koronavirüs aşısı olacak mı?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs aşısı olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca'ya teşekkür eden Karamollaoğlu'nun hafta içi aşı olması bekleniyor.
GÜNDEM 15.01.2021, 17:46
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs aşısı olacağını açıkladı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün kendisini aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
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