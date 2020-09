Son dakika: Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin yeni genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: Ermenistan’ın, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Ermenistan bu coğrafyada huzur ve barış istiyorsa arkasına aldığı emperyalist güçlere güvenerek ortaya koyduğu bu saldırgan tavırdan ve işgalci zihniyetinden bir an evvel vazgeçmelidir. Bu bölgede bir kargaşa çıkarsa en büyük zararı Ermenistan görür, bunu unutmasınlar. Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımıza karşı, halkımız sükunetli olmalıdır. Ekonomi, kontrolden çıktı. Bunun en somut göstergesi ise Ekonomiden Sorumlu Bakan’ın dolar umrumda değil diyebilmesidir. İşsizlikten bahsederken sadece rakamlardan konuşuluyor. Vatandaşın ne durumda olduğundan bahsedilmiyor bile maalesef. Ekonomiyi düzeltmek çok basit aslında; çok sade bir ‘üretim politikası’ uygulanmalıdır. Bize kulak verin, biz sizin düşmanınız değiliz. Ekonomi, eğitim ve dış politika bu şekilde yönetilemez.İsrafı bırakacaklar, tarıma ve sanayiye destek olacaklar, yolsuzluğu kaldıracaklar, üretime dönük yatırımlar yapacaklar. Bunları yaparsanız kaynak bulursunuz ve ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Vatandaşın büyük kısmı, uzaktan eğitim için gerekli materyalleri karşılayamıyor bunu devletin karşılaması gerekiyor. Kimse bulunduğu makamlardan emin değil, eleştiri dahi yapılamıyor. Böyle bir ülkede gençlerimizin yüzde 75’i yurt dışına gitmek istiyor. Maalesef dış politikada tamamen yalnız kaldık. Birkaç ülke hariç, tüm dünya ile kavgalıyız.Her gün her şeye zam geliyor neden? Çünkü bütün girdiler dolarla! 200 TL piyasaya ilk çıktığı zaman karşılığı 131 dolar idi. Şimdi ise karşılığı 25 dolar. Doları umursamıyorum diyemezsin. Her şeyin fiyatı artıyor. Gaz, petrol, benzin gibi temel ihtiyaçların neredeyse hepsi dolarla.Kendinize yakın grupların kanallarındaki rezil programlara ses çıkartmazsanız sizin hasmınız Cenâb-ı Hâk’tır. Siz, Ejder kokteylleri içerken vatandaş, şerbet içmekte zorlanıyor. Bunu bilesiniz. Türkiye'de yönetimde bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Son dakika - Detaylar hazırlanıyor...