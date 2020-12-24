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Son Dakika! TBMM'de 2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması kararlaştırıldı.
GÜNDEM 24.12.2020, 02:31
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TBMM Genel Kurulu'nda bulunan 5 partinin ortaklaşa aldığı karara göre 2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.
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