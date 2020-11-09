Son Dakika! Suriye'de Amerikan askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

