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Son Dakika

Son Dakika! Suriye'de Amerikan askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi

Suriye'nin kuzeyinde Haseki bölgesinde 4 ABD askerinin terör saldırısında öldüğü iddia edildi.

GÜNDEM 09.11.2020, 02:01
Son Dakika! Suriye'de Amerikan askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında  ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
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