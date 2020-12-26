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Son dakika son depremler: Van'da deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD son depremler verilerine göre, Van ilinin Çatak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
GÜNDEM 26.12.2020, 13:16
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem yerin 11,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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