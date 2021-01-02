Son dakika: Somali'deki saldırıda 2'si Türk 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Somali'de faaliyet gösteren Türk firmasına yönelik terör saldırısı hakkında açıklama yaptı. Güvenlik kaynakları, Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye bomba yüklü motosikletle intihar saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sebebiyle 2Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken 3 vatandaşımız da yaralandı. Saldırı sonrası Türk askeri üssünde ve personelde herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirtildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısının arttığını sosyal medya hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Somali’de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum.”Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir.

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

