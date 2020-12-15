Son Dakika! Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 05:00 itibarıyla sonra erdi.
GÜNDEM 15.12.2020, 05:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.
Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.
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