Son Dakika! Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
GÜNDEM 30.11.2020, 05:08
Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Hafta sonları uygulanan kısıtlama, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
Hafta sonları uygulanan kısıtlama, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
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