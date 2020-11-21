Son dakika… Sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüsten artan can kaybı ve yeni hasta sayılarına karşı yeni önlemler alındı. Alınan önlemlerle ilgili yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.



Alınan yeni önlemler çerçevesinde hafta sonları geçerli olacağı belirtilen sokağa çıkma yasağı saat 20:00 itibariyle başladı.

Yasak 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar geçerli olacağı duyurulurken 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar da sokağa çıkmak yasaklanacak.



Sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, şunları belirtti:

* Akşam 20.00’de evde olalım. Kısıtlama başlıyor.

* Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk.

* Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak.

