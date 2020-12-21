Son Dakika! Siyonist İsrailli teröristler Filistinli genci şehit etti

Siyonist İsrail güçlerine karşı yapılan direniş eyleminde 17 yaşındaki Filistinli bir genç şehit oldu.

Yaşanan çatışmada Mescidi Aksa’nın Hatat Kapısı yakınında bir işgalci Siyonist İsrailli terörist de yaralandı.

