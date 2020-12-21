Son Dakika! Siyonist İsrailli teröristler Filistinli genci şehit etti
Sİyonist İsrailli teröristler Mescidi Aksa'da Filistinli bir genci şehit etti.
GÜNDEM 21.12.2020, 23:12
Siyonist İsrail güçlerine karşı yapılan direniş eyleminde 17 yaşındaki Filistinli bir genç şehit oldu.
Yaşanan çatışmada Mescidi Aksa’nın Hatat Kapısı yakınında bir işgalci Siyonist İsrailli terörist de yaralandı.
Yaşanan çatışmada Mescidi Aksa’nın Hatat Kapısı yakınında bir işgalci Siyonist İsrailli terörist de yaralandı.
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