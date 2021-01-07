Son dakika! Siyonist İsrail Şam'ı bombaladı
Siyonist İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
GÜNDEM 07.01.2021, 05:29
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Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika haberine göre, Siyonist İsrail, başkent Şam'ın güneyine saldırı düzenledi.
Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, saldırıda can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Siyonist İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Siyonist İsrail ordusu, 18 Kasım'da Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, saldırıda can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Siyonist İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Siyonist İsrail ordusu, 18 Kasım'da Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
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