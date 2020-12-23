Son Dakika! Siyonist İsrail rejimi erken seçim kararı aldı
Siyonist İsrail'de bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle erken seçim kararı alındı.
GÜNDEM 23.12.2020, 02:33
Siyonist İsrail'de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alındı.
Siyonist İsrail rejimi Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada yıllık bütçe konusunda yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.
Eli kanlı rejimde son 2 yıl içerisinde düzenlenecek 4’üncü parlamento seçimi olarak öne çıkıyor.
Siyonist İsrail medyasında yer alan haberlere göre, seçimin 23 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Siyonist İsrail rejimi Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada yıllık bütçe konusunda yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.
Eli kanlı rejimde son 2 yıl içerisinde düzenlenecek 4’üncü parlamento seçimi olarak öne çıkıyor.
Siyonist İsrail medyasında yer alan haberlere göre, seçimin 23 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
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