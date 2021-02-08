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Son dakika: Sivas’ta korkutan deprem! Kayseri'de de hissedildi...
Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 01:01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı...
GÜNDEM 08.02.2021, 01:35
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Gemerek’te saat 01.01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz can ve mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Neredeyse her bölgesi risk altında olan ülkemizde bugün nerede deprem oldu?
#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2021
#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2021
Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz can ve mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Neredeyse her bölgesi risk altında olan ülkemizde bugün nerede deprem oldu?
#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2021
#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2021
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