Son dakika: Sivas’ta korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Gemerek’te saat 01.01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 16 km derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz can ve mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi



#DepremBüyüklük : 4.4 (Mw)Yer : Gemerek (Sivas)Tarih-Saat : 08.02.2021, 01:01:15 TSİEnlem : 39.1128 NBoylam : 36.0740 EDerinlik : 16.68 kmDetay : https://t.co/jpctb9MIO1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2021

