Son Dakika! Şırnak'ta teğmen şehit oldu!

Milli Savunma Baknalığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde suya kapılan bir teğmenin şehit olduğunu duyurdu.

Twitter'dan konuya dair açıklama yapan bakanlık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 16 Kasım 2020 tarihinde Şırnak/Şilopi'de Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."



pic.twitter.com/D26S0Kzsr1

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020





pic.twitter.com/D26S0Kzsr1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020

