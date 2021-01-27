Son dakika: Selçuk Özdağ saldırısında yeni gelişme!

Son dakika haberi! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

