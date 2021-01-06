Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşına dair gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan Bakan Koca, "Aşı çalışmamızda Nisan ayında FAZ 3 aşamasına geleceğiz. Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir. Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir" dedi.

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