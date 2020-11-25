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Son dakika: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu konuşuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında haftalık basın toplantısında konuşuyor.

GÜNDEM 25.11.2020, 12:30
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Son dakika: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu konuşuyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının eğitimde istikrarı sağlayamadığını söyledi. Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle; bugün burada bir kere daha tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü tebrik etmek istiyorum. Öğretmenlerimizi, özellikle pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarında ve uzaktan eğitimde öğrenci takibinde ciddi bir özveri ortaya koymalarından dolayı tebrik ediyorum.Detaylar geliyor...
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