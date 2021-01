Son dakika: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu konuşuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir destan yazılmasına vesile olan Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Bu ülke, bu topraklar üzerinde yaşayan her dilden, her görüşten, her inançtan insanıyla birlikte hepimizin. Biz yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bu anlayışla adımlarımızı attık, bu ülkeye hizmet ettik. Toplumu kucaklayan, ayrım yapmayan, kutuplaşma ve kamplaşmanın karşısında olan bu anlayışımızın meyveleri Kıbrıs Barış Harekatı’nda, D8’lerin kurulmasında ve Havuz Sistemi'nde bu memlekete hizmet olarak ortaya çıktı. Biz her daim bu ülkenin refahını, huzurunu ve saadetini önceledik. Milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa tereddüt etmeden icra ettik. Bu tavrımızı, bugün de taviz vermeden sürdürüyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye’nin sorunları ancak bir araya gelinerek ve konuşularak diyalog yolu ile çözülebilir. Biz ülkemizin sorunlarını çözmek için muhatap ayrımı yapmadık, bundan sonra da yapmayacağızı açıkça ifade etmek istiyorum. Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla, ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yollarını aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletimizin derdini, sıkıntısını iyi biliyoruz.Ülkemizin esas meselelerini görmezden gelemeyiz! Ülkemizde geçinemiyoruz diyenlerin oranı %51’e, borcu olduğunu söyleyen insanların oranı ise %77 seviyelerine kadar ulaşmıştır. Maalesef işsizlik sayısı patlama noktasında! Üzerinde oynanmış olan rakamlar gerçeği yansıtmıyor! Hayat pahalılığı artık insanımızın canına tak etti. Ekonomi ve adalet konusunda bu yılın hamle yılı olacağı söyleniyor fakat eyleme dönüşen bir şey hala görünmüyor.Suni gündemlerden çıkıp da gerçek gündemlerimize bir türlü odaklanamıyoruz. İçinde bulunduğumuz büyük problemlerin tartışılması, çözüm yollarının aranması gerekirken darbe söylentileri ve başörtüsü gibi konularla gündem tekrar tekrar meşgul ediliyor.