Son Dakika! RTÜK'ten dizi ve televizyon programlarına kritik uyarı
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Türk televizyonlarında yayınlanan dizi, haber programı ve farklı yayınlarda ahlaka aykırı yayınlardan ötürü önemli bir uyarı açıklaması yaptı.
GÜNDEM 31.01.2021, 12:01
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk televizyonlarında yayınlanan dizi, haber programı, gündüz programları, belgesel, spor programı olmak üzere ekrana gelen yapımlarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.
Televizyonda başta dizi olmak üzere programlar ve haberlerle ilgili milli ve manevi değerlerle bağdaşmayan yayınlara dikkat çeken bir uyarıda bulunan Şahin, şu açıklamayı yaptı:
"Son zamanlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan bazı diziler, programlar ve haber yayınları ile ilgili hatırlatmalar yapma ihtiyacı hissettik."
Ayrıca RTÜK'ün sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Televizyonda başta dizi olmak üzere programlar ve haberlerle ilgili milli ve manevi değerlerle bağdaşmayan yayınlara dikkat çeken bir uyarıda bulunan Şahin, şu açıklamayı yaptı:
"Son zamanlarda yayın ilkeleriyle bağdaşmayan bazı diziler, programlar ve haber yayınları ile ilgili hatırlatmalar yapma ihtiyacı hissettik."
Ayrıca RTÜK'ün sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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