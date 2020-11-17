Son dakika: Restoran ve kafeler kapatıldı mı?
"Restoran ve kafeler kapatılacak mı? sorusu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
GÜNDEM 17.11.2020, 19:34
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Son haftalarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı önlemler alınmıştı. Ancak alınan önlemlere rağmen vaka sayısında ciddi yükseliş olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kabine Toplantısı başladı. Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden bir de Bilim Kurulumu tarafından tavsiye edilen kısıtlamalar değerlendirilecek.
Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulunarak, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasaklarının gelebileceğini söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve kafelerin büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Özlü, "Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor." ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulunarak, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasaklarının gelebileceğini söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve kafelerin büyük risk oluşturduğuna dikkat çeken Özlü, "Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor." ifadesini kullandı.
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