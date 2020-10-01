Son Dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektriğe zam geldi

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan zam kararını incelemek için tıklayın

