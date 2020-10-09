Son Dakika! Putin'den flaş Karabağ adımı! Moskova'ya davet etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorunu üzerinden yaşanan çatışmalar sebebiyle Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etti.
GÜNDEM 09.10.2020, 00:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
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