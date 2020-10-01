Son Dakika: Putin, Trump ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın liderleri, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin ardından açıklama yaptı.

Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayan Putin, Trump ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı.

Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu'nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.

