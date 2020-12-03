Son Dakika
Son dakika: Polisi şehit eden firari saldırgan kaçarken görüntülendi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta cinayetten aranan şahıs kendisini yakalamak için otele operasyon yapan polislerden birini şehit etti. 22 yaşındaki firari saldırgan kaçarken kameralara yakalandı.
GÜNDEM 03.12.2020, 13:47
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Kahramanmaraş'ta aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 1 polis şehit oldu. 2 polis memuru yaralandı. Cinayetten aranan 22 yaşındaki saldırgan Muhammet Karataş'ın kaçarken görüntüleri güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmasına devam ediyor.Antalya'da aranan 'ın (22) eşkaline uygun bir şahsın İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu, bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşan ekipler, şahsın eşkaline uygun kişinin bir otelde kaldığı bilgisi ile 3. katta bulunan otel odasına cinayet ekipleri çıktığında, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açtı. Saldırıda 1 polis şehit oldu.Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta polise ateş açıldı! 1 polis şehit
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