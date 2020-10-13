Son Dakika! PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Ağrı Doğubayazıt kırsalında, 'Yıldırım 3 Operasyonu' kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık konuya dair Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist etkisiz hale getirildi."

