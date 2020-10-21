Son Dakika! Oxford'un aşısı için gönüllü olan doktor hayatını kaybetti

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine katılan bir gönüllü doktorun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Brezilya basınının Sağlık Gözetim Ajansına (Anvisa) dayandırdığı habere göre, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının Brezilya'daki deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor Joao Pedro Feitosa hayatını kaybetti.

Anvisa, 19 Ekim'de hayatını kaybeden Feitosa'nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.

