Son dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika haberi... Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın yargılanmasına İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde devam edildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala ile ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henri Barkey'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı davanın Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verdi.Mahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halini devamına da karar verdi.

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