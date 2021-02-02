Son Dakika
Son dakika: Okulların yüz yüze açılma tarihi belli oldu
Okulların açıklama tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze açılma tarihi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEM 02.02.2021, 10:44
Koronavirüs salgını eğitimi derinden etkiledi. Okullar uzun bir zamandır yüz yüze eğitime devam edemiyor. Son gelişmelerle beraber okulların açıklama tarihi belli oldu. Veliler, öğrenciler okullar ne zaman açılacak? Okulların yüz yüze açılma tarihi ne zaman şeklinde merak ediyordu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.Bakan Selçuk az önce yaptığı açıklamaya göre okullar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlıyor.Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçişle ilgili ayrıntıları da açıkladı. Son dakika haberi: Yüz yüze eğitime geçişin ayrıntıları açıklandı
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