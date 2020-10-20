Son Dakika
Son Dakika! Okul kantinlerinin açılış tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda kantinlerin açılması için illere yazı gönderdi.
GÜNDEM 20.10.2020, 00:15
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için kantinlerin açılması talimatı verildi.
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."
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