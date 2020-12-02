Son Dakika! Normalleşme desteğiyle ilave istihdam desteği uzatıldı
Normalleşme Desteği, İlave İstihdam Teşviki ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklerin süresi uzatıldı.
GÜNDEM 02.12.2020, 04:34
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Selçuk, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldığını ve ilave İstihdam Teşviki” süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Selçuk, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldığını ve ilave İstihdam Teşviki” süresinin de 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvikle ilgili de açıklamalarda bulunan Selçuk, bu teşvikin süresinin ise 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını söyledi.
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