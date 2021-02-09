Son Dakika: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı!

Pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara verilen Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin Ocak ayını kapsayan kısmı hesaplara yatmaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." duyurusunda bulundu...

Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını açıklayan Bakan Selçuk, koronavirüs nedeniyle demelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını belirtti.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Nakdi destek tutarları asgari ücret artış oranı olan yüzde 21.56 artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 24. madde kapsamında günlük 39.24 TL olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği, geçici 27 madde (a) bendi kapsamında günlük 44.15 TL olan işveren SGK primi desteği, (b) bendi kapsamında işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, (c) bendi kapsamında hiçbir geliri olmayanlara sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununca verilen günlük 34.34 TL nakdi ücret desteği asgari ücret artış oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, işsizlik sigortası kanununun geçici 28. maddesi birinci fıkrasında, 44.15 TL olarak öngörülen işveren SGK prim teşviki desteği ile aynı madde kapsamında işe alınarak işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara günlük 39.24 TL olarak ödenen nakdi ücret desteği de asgari ücret artış oranında artırıldı.

