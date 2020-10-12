Son Dakika: Muğla'da korkutan deprem! İşte son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.53'te Muğla'nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 18.95 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

