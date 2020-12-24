Son Dakika! Muğla'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'da deprem oldu.

AFAD tarafından kaydedilen bilgilere Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen depremin 3.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Ayrıca saat 00:13'te gerçekleşen depremin yerin 12 km derinliğinde ve Dalaman açıklarında meydana geldiği bildirildi.



#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Akdeniz, 14.32 km. Dalaman (Mugla)Tarih-Saat : 24.12.2020, 00:13:42 TSİEnlem : 36.5211 NBoylam : 28.7085 EDerinlik : 12.01 kmDetay : https://t.co/ztR4uW7Ymk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 23, 2020



#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Akdeniz, 14.32 km. Dalaman (Mugla)Tarih-Saat : 24.12.2020, 00:13:42 TSİEnlem : 36.5211 NBoylam : 28.7085 EDerinlik : 12.01 kmDetay : https://t.co/ztR4uW7Ymk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 23, 2020

