Son Dakika! MSB'den darbe karşıtı demokrasi mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunda çok konuşulan darbe söylentileri hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Konuya dair demokratik vurgu yapan Bakanlık "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir. TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır" ifadelerine yer aldı.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, şu paylaşımı yaptı:

"Milli Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere; Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle; -Aklın ve bilimin ışığında,-Anayasa çerçevesinde,-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,-Milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."