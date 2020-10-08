Son Dakika! MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."



#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/AeIaFQhCjM

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020





#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/AeIaFQhCjM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020 pushfn('ads');

