Son dakika... MSB, 120 Libyalı askere eğitim vermeye başladı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 120 Libyalı askere eğitim verilmeye başlandığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.



Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır. pic.twitter.com/1lDiigrcrO

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020



Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında; 120 Libyalı askere Tacura Müşterek Kara Eğitim ve Tatbikat Merkezinde eğitim verilmeye başlanmıştır. pic.twitter.com/1lDiigrcrO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2020

