Son Dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitime ara verdiği 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlar için yüz yüze eğitim kararı aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda ayrıca aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği kaydedildi.

Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği belirtildi.

Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

